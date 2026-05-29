Settore paralberghiero in aumento del 4,7% nel 2025

Keystone-SDA

Il settore paralberghiero elvetico ha ritrovato lo slancio l'anno scorso, dopo un esercizio 2024 in calo: nel 2025 ha registrato 18,1 milioni di pernottamenti, il 4,7% in più dell'anno prima.

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(Keystone-ATS) L’incremento è stato causato soprattutto dalla domanda estera (+9,8% a 6,3 milioni), mentre gli ospiti indigeni sono aumentati del 2,1% (a quota 11,7 milioni).

Stando ai dati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) le abitazioni di vacanza hanno contribuito con 7,4 milioni (+4,3%), gli alloggi collettivi (ostelli della gioventù, sistemazioni per gruppi, ecc.) hanno totalizzato 5,5 milioni (+1,9%), mentre i campeggi si sono attestati a 5,2 milioni (+8,2%).

Considerando il soggiorno in abitazioni di vacanza nelle sette grandi regioni, a registrare la domanda maggiore è stata quella del Lemano con i 2,7 milioni di pernottamenti. Quanto agli alloggi collettivi, la Svizzera orientale è in testa con 1,5 milioni di pernottamenti. Infine, per quel che concerne i campeggi, le regioni dell’Espace Mittelland e del Lemano contano il maggior numero di pernottamenti con 1,2 milioni ciascuna.

Le cifre cumulate del settore alberghiero e di quello paralberghiero consentono così di trarre un bilancio complessivo della ricettività turistica. Nel 2025 la Svizzera ha contabilizzato 62,0 milioni di notti, segnando un incremento del 3,2% rispetto al 2024, di cui 32,9 milioni da attribuire a residenti nella Confederazione (+1,7%) e 29,1 milioni a forestieri (+4,9%).