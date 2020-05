Il governo, contrario a entrambe, aveva fatto notare che gli aiuti si sarebbero sommati a un pacchetto del valore di 50 milioni già deciso dal Consiglio federale, e che i media in difficoltà possono inoltre far capo ai crediti Covid-19Link esterno o al lavoro ridottoLink esterno .

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Il crollo degli introiti, tra il 60 e il 95%, rende drammatica una situazione economica dei media già difficile per via della digitalizzazione, ha ritenuto la maggioranza.

Il Consiglio nazionale riunito in sessione straordinaria in un padiglione per fiere, che consente di mantenere la distanza sociale tra deputati.

Le Camere federali hanno approvato, tra lunedì e martedì, due mozioni che chiedono aiuti urgenti per circa 65 milioni di franchi a favore di giornali, radio e tv. Il blocco delle attività produttive dovuto al Covid-19 ha causato un crollo delle entrate pubblicitarie, che ha posto i media in una situazione drammatica proprio quando si ha bisogno di essi, è stato osservato. Agli aiuti si opponevano il Consiglio federale (governo) e parte del Parlamento.

