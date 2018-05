Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Monete romane e bizantine restituite alla Serbia 24 aprile 2018 - 20:15 Oltre 500 monete antiche di epoca romana e bizantina, che gli inquirenti ticinesi avevano sequestrato a un collezionista locale prima di essere vendute su internet, sono state consegnate da Berna alle autorità serbe al termine di una lunga vicenda giudiziaria. Si tratta di denari risalenti a un lasso temporale che spazia dal II al VII secolo dopo Cristo e che hanno rilevante valore storico e culturale ma di corrispettivo circoscritto sul mercato. Due monete sono particolarmente degne di nota, osserva l'Ufficio federale della cultura: un sesterzio di Diva Faustina del II secolo d.C. e un soldo d'oro bizantino di Eraclio I risalente al VII secolo d.C. Nessuna conseguenza penale invece per il collezionista cui è stato confiscato il prezioso lotto. L'intervenuta prescrizione lo ha salvato anche da ogni possibile multa. -Il comunicato dell'Ufficio federale della cultura