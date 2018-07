In un comunicato l' Azienda elettrica ticineseLink esterno ha poi chiarito che "un problema tecnico riscontrato alla sottostazione di Magadino ha causato la messa fuori servizio delle sottostazioni di Manno e Mendrisio, con la conseguente interruzione dell’erogazione di corrente elettrica in gran parte del Sottoceneri".

Il blackout non ha risparmiato gli impianti semaforici creando non pochi disagi a tutta la circolazione stradale delle aree interessate.

Black out nella parte meridionale del Ticino. L'elettricità è mancato per circa 30 minuti

Mezzo Ticino colpito da un blackout 24 luglio 2018 - 11:57 Blackout, martedì mattina in Ticino poco prima delle 11, che ha colpito vaste aree del Luganese e del Mendrisiotto. Segnalazioni sono giunte in redazione RSI a Comano dallo stesso Comune che ospita i palazzi della RSI, da Lugano - interessato anche il Cardiocentro - Paradiso, Bioggio e dal Mendrisiotto: Stabio, Chiasso, Mendrisio, Valle di Muggio, Balerna. Il blackout non ha risparmiato gli impianti semaforici creando non pochi disagi a tutta la circolazione stradale delle aree interessate. A Lugano, verso le 11.30, è tornata la luce. Alla Migros centro è partito, spontaneo, un applauso. Da nostre informazioni a provocare il blackout è stato un calo di tensione su una linea di Swissgrid causato da un errore umano in sede di manutenzione e che ha riguardato le reti di distribuzione delle AIL di Lugano, delle AIM di Mendrisio e dell'AEG di Chiasso. In un comunicato l'Azienda elettrica ticinese ha poi chiarito che "un problema tecnico riscontrato alla sottostazione di Magadino ha causato la messa fuori servizio delle sottostazioni di Manno e Mendrisio, con la conseguente interruzione dell’erogazione di corrente elettrica in gran parte del Sottoceneri".