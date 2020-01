Ma come vivono i 1440 residenti? Qualcuno continua a lavorare come niente fosse, tuttavia non manca chi si chiude in casa per mesi interi. Nel servizio della RSI, immagini e voci da Verkhoyansk.

Ecco come si vive a -50°C in Siberia 02 gennaio 2020 - 08:40 Nella Sacha-Jacuzia, repubblica russa della Siberia orientale, le temperature hanno toccato negli scorsi giorni -51 gradi centigradi. Nella città di Verkhoyansk, da inizio dicembre, la colonnina di mercurio non ha mai superato i -40. Come si vive, a queste condizioni? "Ha sempre fatto freddo qui", premette il sindaco della città dove 100 anni fa si registrò la temperatura record di -67,8 gradi, "ma ora le temperature sono molto rigide molto più a lungo". Del resto, questa comunità vive in una regione poco soleggiata e attraversata da correnti freddissime in arrivo dal Polo Nord, che è a 2400 chilometri di distanza. Ma come vivono i 1440 residenti? Qualcuno continua a lavorare come niente fosse, tuttavia non manca chi si chiude in casa per mesi interi. Nel servizio della RSI, immagini e voci da Verkhoyansk. … inclusi gli scatti di una giovane del paese, una modella, che ha posato per un servizio fotografico nelle foreste siberiane proprio nei giorni dei -50°.