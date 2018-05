Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2018 15.00 13 maggio 2018 - 15:00

(1) Cripto mania

Diventare ricchi da un giorno all’altro partendo da pochi soldi? Sembra impossibile ma in realtà può succedere. Nel servizio di Patti Chiari della RSI la testimonianza di una persona che si è arricchita semplicemente acquistando e vendendo cripto valute!

Ma facciamo un passo indietro. Da anni Bitcoin, Litecoin, Blockchain sono termini sulla bocca di tutti, ma quanti di voi sanno veramente cosa vogliono dire? E come fanno le persone a diventare ricche?

Le cripto valute sono monete digitali e la più famosa è Bitcoin. Queste monete concretamente non esistono, sono dei calcoli matematici. Ma la gente è disposta a pagare per averli! In dicembre dello scorso anno un Bitcoin era scambiato per 19'000 franchi!! E poi? E poi c’è stato il crollo, ad inizio febbraio valeva meno di 7'000… e questo crollo ha lasciato dietro di sé investitori disperati e persone comuni che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita.

Un piccolo esperimento

Per entrare fino in fondo in questo mondo abbiamo investito 100 euro in Bitcoin e abbiamo cominciato a seguirne l’andamento… Le possibilità per farlo di certo non mancano: grafici che mostrano le oscillazioni minuto dopo minuto, previsioni per il futuro, forum e chat di consigli di investimento, ci si potrebbe passare le giornate!

In seguito al servizio ne parliamo in studio con Michele Fiscalini, l'avvocato Lars Schilichting, esperto di criptovalute, il direttore dell’Associazione Bancaria Ticinese Franco Citterio e Bruno Arrigoni, sindaco di Chiasso.

L'altra faccia delle criptovalute

Abbiamo scoperto anche l’altra faccia della moneta... le cripto valute posso essere utilizzate anche per acquistare pistole, droghe, per assoldare killer, perché? Perché le transazioni avvengono nell’anonimato più completo e noi ve lo dimostreremo!



(2) I risvolti inquietanti delle criptovalute

