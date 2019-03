Non è escluso che il leader possa cogliere l'occasione per visitare alcuni siti industriali tra cui quelli della città di Haiphong, puntando a studiare il modello economico di crescita di un Paese che si è aperto verso l'esterno pur mantenendo un sistema politico caratterizzato dalla presenza del solo Partito comunista.

Il presidente americano Donald Trump, in arrivo martedì a Hanoi, darà il via il 27-28 febbraio al suo secondo storico vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un per la denuclearizzazione della penisola coreana. Sarà l'occasione per un momento conviviale, ovvero una cena congiunta, impossibile al vertice di Singapore di giugno 2018 risoltosi in un solo giorno.

Il leader nordcoereano coglie l'occasione del vertice con Donald Trump in Vietnam per visitare alcuni siti industriali vietnamiti per studiare il modello economico di crescita di un Paese che si è aperto verso l'esterno pur mantenendo un sistema politico caratterizzato dalla presenza del solo Partito comunista.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Kim Jong-un studia l'economia vietnamita 25 febbraio 2019 - 21:01 Il leader nordcoereano coglie l'occasione del vertice con Donald Trump in Vietnam per visitare alcuni siti industriali vietnamiti per studiare il modello economico di crescita di un Paese che si è aperto verso l'esterno pur mantenendo un sistema politico caratterizzato dalla presenza del solo Partito comunista. Il presidente americano Donald Trump, in arrivo martedì a Hanoi, darà il via il 27-28 febbraio al suo secondo storico vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un per la denuclearizzazione della penisola coreana. Sarà l'occasione per un momento conviviale, ovvero una cena congiunta, impossibile al vertice di Singapore di giugno 2018 risoltosi in un solo giorno. Nodo da sciogliere: le certezze sul processo di denuclearizzazione La Hanoi Opera House è tra le scelte più accreditate dopo la visita fatta sul posto da Kim Chang-son, funzionario del Nord che segue logistica e spostamenti del "supremo comandante", con le controparti Usa. Negoziati di preparazione Neanche il quinto giorno di fila di confronto tra i capi negoziatori ha chiuso l'agenda del secondo summit tra Usa e Corea del Nord, alla vigilia dell'arrivo ad Hanoi del presidente Donald Trump e del leader Kim Jong-un. Il nodo da sciogliere resta sempre quello delle certezze sul processo di denuclearizzazione, chieste con forza dagli Usa, a fronte delle "gratifiche", a partire dall'allentamento delle sanzioni sollecitato dal paese eremita. Il "punto di caduta" tra le posizioni è destinato a pesare sui futuri rapporti negoziali tra le parti, a maggior ragione considerando l'ottimismo Usa del primo summit sulla "rapida denuclearizzazione", naufragato velocemente di fronte alle resistenze di Pyongyang. Kim resterà in Vietnam Dopo il summit, Kim resterà in "visita ufficiale di amicizia" fino a sabato dopo aver accettato l'invito del presidente vietnamita, Nguyen Phu Trong. Non è escluso che il leader possa cogliere l'occasione per visitare alcuni siti industriali tra cui quelli della città di Haiphong, puntando a studiare il modello economico di crescita di un Paese che si è aperto verso l'esterno pur mantenendo un sistema politico caratterizzato dalla presenza del solo Partito comunista.