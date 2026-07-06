Seco: disoccupazione al netto dei fattori stagionali resta stabile

Keystone-SDA

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Il dato generale della disoccupazione è lievemente diminuito in Svizzera (al 2,9% in giugno, contro il 3,0% di maggio), ma il tasso al netto degli effetti stagionali rimane al 3,1%.

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(Keystone-ATS) Quest’ultimo è di 0,3 punti sopra il livello considerato neutro dal punto di vista congiunturale in un’economia con “carico di lavoro normale”, ha affermato oggi Martin Godel, responsabile del settore mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione presso la Segreteria di Stato dell’economia (Seco), durante la conferenza telefonica di commento alle statistiche diffuse stamani.

I dati relativi all’obbligo di segnalazione dei posti vacanti forniscono da parte loro indicazioni su un rallentamento del mercato del lavoro svizzero. Secondo Godel il numero delle categorie professionali interessate sono recentemente aumentate: ciò riflette la crescita dei disoccupati registrata negli ultimi anni.

Gli esperti della Seco hanno già tenuto conto del contesto difficile nella loro valutazione dell’economia elvetica effettuata a metà giugno: essi ritengono che i prezzi dell’energia, rimasti elevati per un periodo prolungato, freneranno l’andamento congiunturale sia a livello mondiale che nella Confederazione. Hanno perciò leggermente rivisto al rialzo le loro stime sul tasso medio di disoccupazione, portandolo al 3,1% per il 2026 e al 3,0% per il 2027.