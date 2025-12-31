Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 feriti

Keystone-SDA

Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti al noto sito archeologico Inca di Machu Picchu ha causato un morto e il ferimento di almeno 40 persone, molte delle quali in modo grave, nel sud del Perù.

(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel settore di Pampacachua, a circa 30 minuti da Ollantaytambo e a due ore da Cusco, lungo una delle tratte più frequentate da visitatori peruviani e stranieri.

La notizia è stata diffusa dai principali media peruviani, che precisano come i convogli coinvolti appartengano alle compagnie PerúRail e Inca Rail. A perdere la vita è stato un macchinista di 61 anni. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali e cliniche della capitale regionale, Cusco.

Secondo quanto riferito dalla polizia, a bordo dei treni viaggiavano decine di passeggeri, tra cui numerosi turisti stranieri, di cui non sono state rese note le nazionalità. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e squadre di soccorso, mentre sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’impatto. Le autorità hanno attivato i protocolli di emergenza e avviato contatti con le ambasciate dei Paesi interessati, mentre l’ente per la tutela dei consumatori ha annunciato l’apertura di un’inchiesta.