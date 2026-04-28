Scontro tra due treni in Indonesia, 14 morti e 84 feriti

Keystone-SDA

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ordinato un'indagine sulla collisione tra due treni avvenuta ieri sera vicino a Giacarta, che ha causato almeno 14 morti e 84 feriti secondo l'ultimo bilancio.

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(Keystone-ATS) Le operazioni di soccorso su vasta scala sono proseguite fino a stamattina vicino alla stazione di Bekasi Timur, 25 km a est della capitale dell’Indonesia, dove si è verificato l’incidente quando un treno pendolare fermo è stato urtato da uno a lunga percorrenza.Tutte le vittime si trovavano a bordo del convoglio urtato, mentre i circa 240 passeggeri dell’altro treno sono stati tutti evacuati in sicurezza. La collisione sarebbe avvenuta intorno alle 20:40 ora locale. Prabowo ha visitato oggi i pazienti ricoverati in ospedale.