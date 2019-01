Le sei vittime erano di età compresa fra i 20 e i 52 anni. Lo scontro frontale è avvenuto all'altezza dello svincolo dove la strada passa da doppia corsia per senso di marcia acorsia unica, appena prima del nuovo tratto da poco inaugurato della variante di Morbegno: una delle due vetture (ancora non è chiaro quale) ha effettuato l'accesso dello svincolo in contromano.

Scontro frontale in Valtellina: sei morti 17 dicembre 2018 - 10:42 Un uomo di 52 anni e cinque altre persone tra i 20 e i 42 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto domenica notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Lo scontro frontale è accaduto lungo la Statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, in territorio di Cercino: hanno perso la vita i cinque occupanti di una Fiat Panda di cui quattro residenti a Tirano (Sondrio) e uno a Bologna e il conducente della Fiat 500X, quest'ultimo residente a Como. Le sei vittime erano di età compresa fra i 20 e i 52 anni. Lo scontro frontale è avvenuto all'altezza dello svincolo dove la strada passa da doppia corsia per senso di marcia acorsia unica, appena prima del nuovo tratto da poco inaugurato della variante di Morbegno: una delle due vetture (ancora non è chiaro quale) ha effettuato l'accesso dello svincolo in contromano. Il violento impatto ha causato l'incendio della Fiat500 X a bordo della quale c'era il solo conducente, un 52enne di Como, estratto dall'abitacolo morto dai Vigili del fuoco. Morti sul colpo anche tutti i cinque occupanti dell'altra vettura, come detto una Fiat Panda.