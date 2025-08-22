La televisione svizzera per l’Italia

Sciopero presso AAS, altri addetti assistenza suppliscono colleghi

Keystone-SDA

I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso lo scalo di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Durante la protesta altri addetti all'assistenza si occuperanno della maggior parte dei voli.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo l’ufficio stampa dell’aeroporto zurighese, si prevedono solo alcune cancellazioni. Non si possono tuttavia escludere ritardi. Come sempre in questi casi, i passeggeri saranno informati dalle loro rispettive compagnie aeree sullo stato del loro volo.

Lo sciopero di avvertimento è iniziato alle 14:00 e dovrebbe durare fino alla chiusura. Durante questo periodo, AAS dovrebbe gestire 55’000 passeggeri in partenza o 35 dei 750 voli dello scalo zurighese. AAS rappresenta circa il 7% dei servizi di assistenza a terra a Zurigo.

Secondo l’aeroporto, AAS fornisce servizi di assistenza a terra, tra l’altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation.

Il personale di AAS ha avviato una procedura di consultazione più di due settimane fa dopo che l’azienda ha annunciato di voler cessare l’attività a Zurigo, ha precisato il sindacato dei servizi pubblici SSP-VPOD. Oltre 200 dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro. Secondo il sindacato, AAS ha finora rifiutato di negoziare un piano sociale equo.

Contattato dall’agenzia Keystone-ATS, AAS Zurigo smentisce queste dichiarazioni. “Non è vero che AAS si rifiuti di negoziare un piano sociale”.

La società di servizi di assistenza a terra sta attualmente esaminando numerose proposte formulate dai dipendenti AAS nell’ambito della procedura di consultazione, al fine di evitare possibili licenziamenti o di ridurne al minimo il numero. Una volta concluso questo processo, e qualora dovessero verificarsi dei licenziamenti, AAS valuterà anche la proposta di SSP-VPOD relativa al piano sociale. Questo è quanto è sempre stato comunicato al sindacato, viene precisato.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR