Sciopero presso AAS, altri addetti assistenza suppliscono colleghi
I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso lo scalo di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Durante la protesta altri addetti all'assistenza si occuperanno della maggior parte dei voli.
(Keystone-ATS) Secondo l’ufficio stampa dell’aeroporto zurighese, si prevedono solo alcune cancellazioni. Non si possono tuttavia escludere ritardi. Come sempre in questi casi, i passeggeri saranno informati dalle loro rispettive compagnie aeree sullo stato del loro volo.
Lo sciopero di avvertimento è iniziato alle 14:00 e dovrebbe durare fino alla chiusura. Durante questo periodo, AAS dovrebbe gestire 55’000 passeggeri in partenza o 35 dei 750 voli dello scalo zurighese. AAS rappresenta circa il 7% dei servizi di assistenza a terra a Zurigo.
Secondo l’aeroporto, AAS fornisce servizi di assistenza a terra, tra l’altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation.
Il personale di AAS ha avviato una procedura di consultazione più di due settimane fa dopo che l’azienda ha annunciato di voler cessare l’attività a Zurigo, ha precisato il sindacato dei servizi pubblici SSP-VPOD. Oltre 200 dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro. Secondo il sindacato, AAS ha finora rifiutato di negoziare un piano sociale equo.
Contattato dall’agenzia Keystone-ATS, AAS Zurigo smentisce queste dichiarazioni. “Non è vero che AAS si rifiuti di negoziare un piano sociale”.
La società di servizi di assistenza a terra sta attualmente esaminando numerose proposte formulate dai dipendenti AAS nell’ambito della procedura di consultazione, al fine di evitare possibili licenziamenti o di ridurne al minimo il numero. Una volta concluso questo processo, e qualora dovessero verificarsi dei licenziamenti, AAS valuterà anche la proposta di SSP-VPOD relativa al piano sociale. Questo è quanto è sempre stato comunicato al sindacato, viene precisato.