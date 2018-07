Secondo il sindacato, a Ryanair "non c'è un sistema trasparente per affrontare questioni come i trasferimenti tra le basi europee e africane della compagnia, che possono avere un effetto devastante sulla vita familiare" e la compagnia "non sta prendendo sul serio" le richieste dei piloti.

Ryanair si appresta a cancellare 600 voli 19 luglio 2018 - 13:10 La compagnia aerea irlandese Ryanair si appresta a cancellare 600 voli. Lo sciopero, la settimana prossima, del personale del leader europeo dei voli low cost comporterà disagi per 50'000 passeggeri. Venerdì 20 luglio, intanto, è prevista la soppressione di almeno 24 voli tra Irlanda e Gran Bretagna. A incrociare le braccia saranno i piloti irlandesi, che avevano aperto il ciclo di scioperi giovedì scorso con la più importante agitazione finora (30 voli). A inizio luglio, i sindacati del personale di bordo di Ryanair di quattro paesi (Belgio, Italia, Spagna e Portogallo) avevano invece proclamato lo sciopero di 24 ore previsto tra mercoledì e giovedì prossimi, con l'obiettivo di una partecipazione massiccia. Le rivendicazioni di piloti e assistenti La disputa tra la compagnia e i piloti riguarda la gestione dei trasferimenti tra le diverse basi del vettore aereo. Secondo il sindacato, a Ryanair "non c'è un sistema trasparente per affrontare questioni come i trasferimenti tra le basi europee e africane della compagnia, che possono avere un effetto devastante sulla vita familiare" e la compagnia "non sta prendendo sul serio" le richieste dei piloti. Il personale di bordo ha invece pubblicato una lista di rivendicazioni, tra le quali figurano l'ottenimento di un salario "decente", un miglioramento dei congedi malattia, nonché la stesura dei contratti nella lingua degli impiegati e in osservanza della legislazione locale piuttosto che quella irlandese. "Le condizioni migliori tra le low cost" Ryanair ritiene le critiche infondate, poiché le condizioni offerte sono le migliori del settore low cost. La compagnia, pur annunciando che difenderà il suo modello a basso costo ed alta efficacia, si è detta disponibile a sedersi attorno a un tavolo.