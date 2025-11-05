Schianto aereo cargo in Usa, almeno 7 morti

Keystone-SDA

È di almeno sette morti e diversi feriti il bilancio dello schianto di un aereo cargo Ups poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Louisville, nel Kentucky. Lo rendono noto le autorità locali.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il velivolo ha preso fuoco colpendo le attività commerciali adiacenti allo scalo. “I primi soccorritori sono sul posto e stanno lavorando duramente per spegnere l’incendio e proseguire le indagini”, ha scritto in un aggiornamento su X il governatore Andy Beshear.

Ups aveva dichiarato in un comunicato che tre membri dell’equipaggio erano a bordo dell’aereo. I funzionari dell’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville hanno annunciato che tutti i voli in partenza martedì sera sono stati cancellati e Ups ha comunicato di aver interrotto le operazioni di smistamento pacchi presso la propria struttura.

La causa dell’incidente è oggetto di indagine da parte della Faa e del National Transportation Safety Board (Ntsb) degli Stati Uniti. Un video condiviso dall’emittente locale Wlky sembra mostrare il motore sinistro dell’aereo in fiamme mentre tentava il decollo. Le riprese aeree del luogo dell’incidente hanno mostrato una lunga scia di detriti mentre i vigili del fuoco gettavano acqua sulle fiamme, con il fumo che si alzava dalla zona del disastro.

Il governatore Beshear ha affermato che l’aereo ha colpito un impianto di riciclaggio del petrolio “piuttosto direttamente”.

Louisville è il principale hub aereo statunitense per Ups, secondo una scheda informativa aziendale. Il gigante delle consegne di pacchi viaggia in oltre 200 paesi con quasi 2.000 voli al giorno, con una flotta di 516 velivoli. Ups possiede 294 di questi velivoli e noleggia i restanti tramite leasing a breve termine o charter.

L’incidente avviene durante uno dei più lunghi shutdown governativi nella storia degli Usa, con il segretario ai Trasporti americano Sean Duffy che martedì mattina aveva lanciato l’allarme per un “caos di massa” a causa della mancanza di personale addetto al controllo del traffico aereo.