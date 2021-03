Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Le tendenze demografiche con cui siamo sempre più confrontati, come aumento della speranza di vita e calo della natalità, hanno un’origine più che secolare. La cosiddetta “transizione demografica” inizia a fine Ottocento, soprattutto grazie ai progressi della medicina. E prosegue per tutto il Novecento fino ad oggi. L’unica parentesi è quella del baby-boom situato dagli anni ’40 fino alla metà del ’60. Poi il tasso di fertilità ricomincia a calare per effetto di diversi fattori economici e sociali. Uno su tutti: l’aumento della quota di donne che entrano nel mondo del lavoro. Ma il Novecento è anche il secolo in cui demografia ed economia non vanno più di pari passo. Questo perché è cambiato il lavoro e la produttività non più è garantita solo dalla forza delle braccia.

La popolazione svizzera

Dall’evoluzione demografica si possono trarre delle previsioni economiche. La proiezione per il 2050 descrive una Svizzera in cui la popolazione aumenterà, concentrandosi soprattutto nei centri urbani. Fanno eccezione Ticino e Grigioni, dove per contro si andrà incontro a un calo di abitanti. Una tendenza che in generale vedremo approfondirsi è l’invecchiamento della popolazione che porterà ad assottigliarsi la quota di persone attive professionalmente, rispetto a quelle al beneficio della rendita. Qui bisognerà trovare delle soluzioni per aumentare la produttività. E a sud delle Alpi imprenditori e politici dovranno ragionare sul come rendere economicamente più attrattivo un Ticino che perde abitanti a causa del calo delle nascite ma anche per un saldo migratorio che non compensa più la denatalità.

