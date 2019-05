Ciò che non è accaduto ai Servizi psichiatrici grigionesi, che in una notaLink esterno precisano che lo studio non ha fornito alcuna prova che "il nostro vicino celeste possa influenzare il nostro benessere psicologico" e di conseguenza riflettersi nella frequenza dei trattamenti.

Salute mentale, la luna non c'entra 03 maggio 2019 - 23:10 La credenza popolare secondo cui la luna ha effetto, tra le altre cose, sulla nostra salute mentale non regge alla prova della scienza. Stando a una ricerca effettuata su 18'000 pazienti di due cliniche grigionesi, i cicli lunari non hanno alcuna influenza su ammissioni, dimissioni e durata delle cure negli ospedali psichiatrici. Per la verità, vari autori citati dagli stessi ricercatori retici hanno descritto possibili nessi con alcune diagnosi. Tuttavia, le analisi dei servizi psichiatrici dei Grigioni "non hanno mostrato variazioni rispetto alle frequenze di ammissione" nelle cliniche considerate. L'articolo, pubblicato sulla rivista Swiss Medical Weekly, ha avuto ampia eco internazionale poiché ripreso dal sito del quotidiano britannico The Times. Lo studio ha considerato 17'966 degenti delle cliniche Beverin di Cazis e Waldhaus di Coira. I dati relativi all'entrata, all'uscita e alla durata del ricovero sono stati osservati alla luce delle lune piene, le lune nuove e altre 18 fasi del nostro satellite. La convinzione che il satellite della Terra influenzi la vita, in particolare la crescita delle piante e le emozioni e il benessere delle persone, attraversa tutta la storia dell'umanità. Già le antiche culture degli assiri, babilonesi ed egizi avevano osservato delle relazioni. Ciò che non è accaduto ai Servizi psichiatrici grigionesi, che in una nota precisano che lo studio non ha fornito alcuna prova che "il nostro vicino celeste possa influenzare il nostro benessere psicologico" e di conseguenza riflettersi nella frequenza dei trattamenti. La letteratura scientifica citata nella pubblicazione fornisce indicazioni contraddittorie su una possibile influenza dei cicli lunari sulla salute mentali. La maggioranza la esclude. Nella minoranza, si trova anche una ricerca svizzera del 2013: scienziati dell'Università di Basilea mostrarono che il sonno peggiora quando c'è luna piena.