Si possono acquistare in Svizzera o farli arrivare per posta. Ma le etichette non mettono sempre in guardia dai pericoli. Un mercato fiorente ma sfuggente che spesso scappa ai controlli delle autorità e alla scrupolosità che ci si aspetterebbe da medici e farmacisti. Come fare per difendersi? Le risposte a Patti chiari.

In realtà, sono farmaci a tutti gli effetti che contengono sostanze in grado di danneggiare la salute o interferire con l’azione dei normali medicinali.

Curarsi con le erbe: un gesto salutare che a volte si trasforma in malattia, trapianti di organi o addirittura morte. Naturale non fa sempre rima con salutare: i consumatori spesso ignorano i rischi dei rimedi cosiddetti “naturali”: prodotti solidi e liquidi tutti rigorosamente a base di erbe.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Naturale uguale salutare? Patti Chiari, RSI 10 marzo 2019 - 12:00 I rimedi detti "naturale" sono sempre più diffusi ma hanno spesso controindicazioni tanto rischiose quante ne hanno le medicine "tradizionali". L'approfondimento della trasmissione "Patti Chiari". Curarsi con le erbe: un gesto salutare che a volte si trasforma in malattia, trapianti di organi o addirittura morte. Naturale non fa sempre rima con salutare: i consumatori spesso ignorano i rischi dei rimedi cosiddetti “naturali”: prodotti solidi e liquidi tutti rigorosamente a base di erbe. In realtà, sono farmaci a tutti gli effetti che contengono sostanze in grado di danneggiare la salute o interferire con l’azione dei normali medicinali. Si possono acquistare in Svizzera o farli arrivare per posta. Ma le etichette non mettono sempre in guardia dai pericoli. Un mercato fiorente ma sfuggente che spesso scappa ai controlli delle autorità e alla scrupolosità che ci si aspetterebbe da medici e farmacisti. Come fare per difendersi? Le risposte a Patti chiari.