C’è chi ha bisogno di un sostegno finanziario per avviare una nuova azienda. Chi ambisce a fare della propria passione un vero lavoro, ma gli manca una base economica sufficiente per fare il grande balzo. E allora si ricorre al “crowdfunding”. Nel servizio di Falò, le potenzialità del sistema, ma anche le insidie.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Crowdfunding: insieme si può Sarah Ferraro e Giotto Parini, Falò RSI 18 agosto 2019 - 17:30 C’è chi ha bisogno di un sostegno finanziario per avviare una nuova azienda. Chi ambisce a fare della propria passione un vero lavoro, ma gli manca una base economica sufficiente per fare il grande balzo. E allora si ricorre al “crowdfunding”. Nel servizio di Falò, le potenzialità del sistema, ma anche le insidie. "Crowdfunding" è termine inglese che in pratica definisce l’evoluzione moderna della classica colletta. Un sistema di finanziamento collettivo che - a differenza di quello tradizionale - avviene online, grazie a delle apposite piattaforme. L’anno scorso in Svizzera ha permesso di finanziare oltre 6'000 progetti grazie a 130'000 sostenitori.