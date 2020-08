Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

La nave quarantena GNV Azzurra. Keystone / Alessandro Di Meo

Lampedusa è di nuovo alle prese con l'immigrazione. Con i 200 migranti approdati lunedì notte con otto barchini, nel cosiddetto hotspot di contrada Imbriacola sono tornate ad esserci per qualche giorno 910 persone a fronte dei 95 posti disponibili. Parte di esse sono nel frattempo trasferite altrove, altre attendono di salire su una nave quarantena, ma sull'isola resta un'altra crisi: quella del turismo. Reportage.

Giovedì erano ancora 780 i migranti presenti a Lampedusa: 680 a contrada Imbriacola e 100 sistemati in locali della parrocchia (Casa fraternità). L'assistenza non è sufficiente per tutti, molti scavalcano la rete e si riversano in paese in cerca di viveri, alimentando le paure dei residenti per il Covid.

La nave Gnv Azzurra, predisposta per far trascorrere a bordo la quarantena, dopo un rifornimento di carburante e viveri nel porto siciliano di Augusta (Siracusa) è tornata verso l'isola per imbarcare altre 350 profughi, arrivando così alla capienza massima di 700 persone.

A Lampedusa resteranno dunque 430 richiedenti asilo.

Le voci dei migranti e degli abitanti nel reportage dell'inviato RSI.





