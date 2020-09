Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Il lupo è l'indiscusso protagonista del dibattito attorno alla legge sulla caccia. Keystone / Filip Singer

Spesso il dibattito attorno alla modifica della legge sulla caccia, su cui il popolo svizzero si esprimerà il 27 settembre, si riduce alla dicotomia tra pro e contro la presenza del lupo. Ma la questione è molto più complessa. Analizziamola in questa puntata della trasmissione di approfondimento Falò che tratterà anche un altro tema legato ai grandi predatori: i cani da protezione delle greggi.

Come gestire la crescente popolazione di lupi in Svizzera? È attorno a questa domanda che ruota la revisione della legge sulla caccia sulla quale voteremo il prossimo 27 settembre. La ricetta di governo e parlamento propone un allentamento della protezione del grande predatore e più autonomia cantonale per contenerne la diffusione. Per i referendisti ci si è spinti però troppo in là, mettendo a rischio non solo il futuro dei lupi in Svizzera bensì anche quello di altre specie protette, come ad esempio linci o castori. Viaggio di Falò sulle nostre Alpi, tra il Ticino e la Surselva. Sulle tracce del lupo e alla ricerca di risposte su come sia più o meno possibile convivere con lui.

I cani della discordia

Escursionisti spaventati, turisti allontanati, ciclisti morsicati. I cani da protezione delle greggi, comparsi su molti nostri alpeggi per proteggere capre o pecore dai lupi, preoccupano molti fruitori della montagna. A Falò le storie di chi ha avuto un incontro fin troppo ravvicinato con un pastore maremmano o dei Pirenei. Dobbiamo poterci difendere dai predatori, rispondono i contadini di montagna, per i quali evitare conflitti con questi cani è possibile, basterebbe rispettare alcune semplici regole.

Ospiti in studio, Nicola Schönenberger (Comitato per il No) e Sandro Rusconi (Comitato per il Sì).