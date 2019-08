Nelle acque del lago, nessun caimano è mai stato ritrovato. Ma in quelle della fontana di Beinwil am See, una settimana dopo l'avvistamento del rettile, è apparso un coccodrillo.

Il casoLink esterno non è ancora chiuso, per la polizia cantonale argoviese. Tuttavia, il settimanale SonntagsZeitung riporta nella sua ultima edizione la cattura di un siluro delle stesse dimensioni del presunto rettile. Non solo: nel ventre del pesce sarebbe stata rivenuta proprio un'anatra.

Non sarebbe che un pesce siluro, l'animale lungo un metro e mezzo avvistato a metà luglio sul Lago di Hallwil da un pescatore esperto. L'uomo, ritenuto credibile dalle autorità, aveva riferito di un rettile affiorato in superficie per azzannare una giovane anatra.

Lo Hallwilersee in un'immagine scattata tra Beinwil am See, canton Argovia, e Mosen, Lucerna. Lo stesso tratto di riva dell'avvistamento.

