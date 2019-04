L'autore della biografia, il giornalista letterario Giulio Nascimbeni, sottolinea in primis proprio la simpatia del grande poeta, che lo ha "accolto per molti pomeriggi" in casa sua e ha risposto a domande sull'infanzia, su quando era soldato, e pure su quando dipingeva in bagno.

"Quando vado a fare un telegramma, firmato col mio nome e cognome", rivela, "non ho mai avuto la soddisfazione di vedere l'impiegata dire 'Ah, ma Lei è il famoso Montale!' Niente, non alzano mai gli occhi!".

Nel 1969, in occasione dell'uscita di una sua biografia, il futuro premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale appare alla Televisione svizzera. Il pubblico può così scoprirne la vena autoironica e due grandi passioni giovanili: il canto, la pittura.

