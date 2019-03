I biglietti per il suo showcase all'Auditorio 'Stelio Molo' sono già stati messi in palio alla radioLink esterno e sui social. Tutti gli altri potranno seguirlo su questa pagina, domenica 24 marzo a partire dalle 21.

Mahmood in concerto > Live streaming da Lugano 24 marzo 2019 - 20:00 Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 sarà a Lugano domenica 24 marzo, per un'intervista-concerto all'auditorio della Radio svizzera. Trasmesso in diretta da Rete Tre, lo showcase sarà diffuso anche in streaming video sul sito della RSI, via HbbTV e, per il pubblico italiano, su tvsvizzera.it. Appuntamento su questa pagina dalle 21. Mahmood e la musica: è una storia che comincia molto presto. Nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano, si è avvicinato al canto da piccolo. Ha partecipato ad alcuni talent-show (compreso un Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte, 2016) ed è coautore di 'Hola (I say)' di Marco Mengoni. Il suo primo mini-album, 'Gioventù bruciata', è del 2018. Con il brano omonimo partecipa a Sanremo giovani ed è tra i vincitori; stacca così il biglietto per il Festival 2019, dove lo scorso 9 febbraio si impone con 'Soldi'. I biglietti per il suo showcase all'Auditorio 'Stelio Molo' sono già stati messi in palio alla radio e sui social. Tutti gli altri potranno seguirlo su questa pagina, domenica 24 marzo a partire dalle 21.