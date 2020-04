L' autodenuncia esente da penaLink esterno (che prevede solo il rimborso dell'imposta dovuta con i relativi interessi) è un'opzione che esiste da dieci anni. Negli ultimi quattro, oltre 100'000 contribuenti ne hanno fatto uso. La vera svolta è stata però l'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioniLink esterno bancarie, che ha spinto molti di essi a dichiarare ciò che possedevano in nero, prima che fossero le autorità a scoprirlo e infliggere le relative sanzioni.

Non sempre sono i capitali stranieri depositati in Svizzera, a fare notizia. Nel 2019, le autorità fiscali dei 26 cantoni hanno fatto emergere patrimoni non dichiarati di contribuenti svizzeri -in buona parte depositati all'estero- per 6 miliardi di franchi. Fondi che sono emersi per effetto diretto, o preventivo, dello scambio automatico di informazioni.

