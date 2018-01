Questo contenuto è stato pubblicato il 15 gennaio 2018 9.04 15 gennaio 2018 - 09:04

La società Alkopharma, basata a Martigny, in Vallese, è stata condannata dalla giustizia cantonale per aver falsificato la data di scadenza di un farmaco antitumorale. L’istituto svizzero dei prodotti terapeutici Swissmedic ha presentato ricorso, giudicando le sanzioni troppo leggere.

Quattro responsabili dell’impresa sono stati condannati dal tribunale vallesano a delle pene pecuniarie. Ma il fatto che siano state messe in pericolo delle vite non è stato tenuto in considerazione, secondo Swissmedic. L’istituto incaricato della sorveglianza del mercato dei farmaci ha spiegato all’agenzia ats di aver già presentato ricorso, confermando quanto scritto su due domenicali elvetici, Le Matin dimanche e la SonntagZeitung.

Come raccontano i due giornali, la Alkopharma nel 2005 ha concluso un contratto con un laboratorio tedesco per la fornitura di Thiotepa che avrebbe poi rivenduto in Svizzera e in Francia. Gli ordinativi minimi erano di 11'500 flaconi all'anno.

All'Inselspital di Berna tra il 2007 e il 2011 sono stati consegnati quasi 1'500 flaconi di Thiotepa, la maggioranza dei quali non contenevano la dose minima del principio attivo. (Keystone)

Secondo l'inchiesta di Swissmedic citata dai domenicali, Alkopharma non riusciva però a rivendere tutti i flaconi in suo possesso. Nel 2007 l'azienda inizia così a falsificare le date di scadenza dei farmaci, malgrado la quantità del principio attivo diventi insufficiente dopo 18 mesi.

Nel 2009 Alkopharma ha rescisso il contratto con il laboratorio tedesco, ma ha continuato a vendere i flaconi che aveva ancora in magazzino. Nel 2011 il laboratorio si accorse però che farmaci "scaduti" si trovavano sul mercato.

Le inchieste avvita da Swissmedic e dal suo omologo francese Afssaps hanno poi permesso di stabilire in circa 100'000 il numero di farmaci con data di scadenza contraffatta venduti dalla Alkopharma in Svizzera, ma soprattutto in Francia. Martin Fey, responsabile del servizio oncologico dell'Inselspital di Berna, ha dichiarato ai due domenicali che il suo ospedale ha ricevuto 1'452 flaconi di Thiotepa tra il 2007 e il 2011, la maggioranza dei quali non contenevano la dose minima del principio attivo.

Secondo Fey, all'Inselspital il problema ha riguardato 23 pazienti, la metà dei quali bambini. Il caso ha interessato però tutti i principali istituti elvetici, l'Ospedale universitario di Ginevra ha ad esempio ricevuto 422 flaconi, quello di Basilea 220 e quello di Bellinzona 162.

Pascal Bonnabry, farmacista all'Ospedale universitario di Ginevra, ha detto che questa frode l'ha "scandalizzato". "Per un farmaco come il Thiotepa, utilizzato in oncologia, una diminuzione del principio attivo può veramente mettere in pericolo la vita del paziente, anche se è praticamente impossibile provare gli effetti di un dosaggio insufficiente".



