Combattere il coronavirus "è un compito storico e si può affrontare soltanto insieme. La situazione è seria e fluida, il che vuol dire che non dipende soltanto ma anche da quanto ciascuno seguirà con disciplina le regole". In Germania c'è ancora libera di muoversi. Ma la vita pubblica è stata blindata. La cancelliera ha definito le limitazioni finora imposte comunque "drammatiche" e tuttavia "necessarie a salvare vite".

La Cancelliera Angela Merkel si è rivolta mercoledì sera in modo inedito alla nazione. Durante il discorso ha sottolineato che questa pandemia è per la Germania "la più grande sfida dalla fine della seconda guerra mondiale ".

La Cancelliera tedesca Angela Merkel si è rivolta alla nazione mercoledì sera per parlare dell'epidemia di coronavirus. Nel frattempo, il conteggio dei malati in Germania ha registrato un'impennata.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Germania, soglia dei 10'000 contagiati ufficialmente superata 19 marzo 2020 - 14:45 La Cancelliera tedesca Angela Merkel si è rivolta alla nazione mercoledì sera per parlare dell'epidemia di coronavirus. Nel frattempo, il conteggio dei malati in Germania ha registrato un'impennata. La soglia dei 10'000 casi di coronavirus è stata ufficialmente superata in Germania e i morti sono attualmente 20, ha annunciato giovedì l'Istituto Robert Koch. Sono 2'801 i casi registrati da questo istituto nelle ultime 24 ore. La regione della Renania nord Vestfalia è la più toccata, con 3'033 casi. Seguono Bade-Wurtenburg (2'155 casi) e la Baviera (1'692). "Un compito storico" La Cancelliera Angela Merkel si è rivolta mercoledì sera in modo inedito alla nazione. Durante il discorso ha sottolineato che questa pandemia è per la Germania "la più grande sfida dalla fine della seconda guerra mondiale ". Combattere il coronavirus "è un compito storico e si può affrontare soltanto insieme. La situazione è seria e fluida, il che vuol dire che non dipende soltanto ma anche da quanto ciascuno seguirà con disciplina le regole". In Germania c'è ancora libera di muoversi. Ma la vita pubblica è stata blindata. La cancelliera ha definito le limitazioni finora imposte comunque "drammatiche" e tuttavia "necessarie a salvare vite". "Il governo verifica costantemente se si debba correggere qualcosa, ma anche se manchi qualcosa di ancora necessario". "La Germania ha un sistema sanitario eccellente. Forse uno dei migliori al mondo. Ma anche i nostri ospedali potrebbero essere completamente sopraffatti se troppi pazienti con un decorso grave dell'infezione arrivassero in poco tempo nei nosocomi". I posti di terapia intensiva sono 28'000. L'80% è occupato, ha segnalato qualche giorno fa l'ormai famoso virologo dello Charité, Christian Droste. E il piano pandemia del governo prevede di raddoppiare questa capacità: costruendo nuovi presidi sanitari, anche negli hotel e nelle grandi sale delle fiere, come quella di Berlino, che ospiterà un ospedale nuovo da 1000 posti letto.