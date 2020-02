Tra gli articoli messi in vendita spiccano mascherine a prezzi assurdi (fino a 5'000 euro) e un integratore alimentare venduto a 29 euro su eBay e pubblicizzato come "Protezione Coronavirus - Rafforza difese immunitarie".

A proposito di mascherine, c'è chi ha già approfittato della paura della gente. La Guardia di Finanza giovedì ha annunciato che, nell'ambito di una vasta operazione in varie località italiane, venti persone sono state denunciate per frode in commercio e abusivismo commerciale.

Nel frattempo in Lombardia è risultata positiva al coronavirus anche una collaboratrice del governatore della regione Attilio Fontana. Quest'ultimo ha annunciato, in un video postato sui social media nel quale indossava una mascherina, di volersi mettere in auto-isolamento.

Un primo caso di infezione da coronavirus è stato confermato martedì in Ticino. L'Ufficio federale della sanità pubblica ieri ha inoltre indicato che sono stati registrati nuovi casi sospetti, tra cui uno molto probabile in Argovia.

Per quanto riguarda i due casi nei Grigioni, le autorità retiche hanno comunicato che pur presentando sintomi, le due persone risultate positive al virus sono in buone condizioni di salute, sono ricoverate in ospedale per precauzione e ben curate,

Nuovi casi di persone malate di covid-19 sono stati registrati in diversi cantoni svizzeri. Oltre al primo contagiato in Ticino, l'infezione ha colpito un informatico di 28 anni residente a Ginevra, da poco tornato da Milano, e due persone nei Grigioni.

