Il problema, è stato evidenziato, è che la maggior parte dei familiari curanti non svolge un'attività professionale e per questo motivo non beneficeranno delle misure messe a punto dal governo federale nella futura legge tesa a conciliare lavoro e vita familiare.

In Svizzera i parenti di persone bisognose forniscono assistenza per 80 milioni di ore all'anno. Il dato divulgato mercoledì, in occasione della giornata dei familiari curanti, equivale a un risparmio teorico per la società di 3,7 miliardi di franchi di prestazioni a pagamento.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Assistenza, chieste misure a sostegno delle famiglie 30 ottobre 2019 - 19:57 In Svizzera i parenti di persone bisognose forniscono assistenza per 80 milioni di ore all'anno. Il dato divulgato mercoledì, in occasione della giornata dei familiari curanti, equivale a un risparmio teorico per la società di 3,7 miliardi di franchi di prestazioni a pagamento. Senza il prezioso contributo dei familiari curanti questo tipo di prestazioni graverebbero infatti sul sistema socio-sanitario, già fortemente sollecitato a causa dell'evoluzione demografica: con l'invecchiamento della popolazione, ha infatti osservato la Croce Rossa, sono aumentate dal profilo quantitativo le cure agli anziani e con esse la pressione sui loro familiari, che a loro volta rischiano, a causa del gravoso compito cui sono costretti a far fronte, di ammalarsi e persino di perdere il lavoro. Senza il loro prezioso contributo, ha sottolineato Andreas Bircher, responsabile dei servizi di sostegno presso la CRS, "il sistema di cura delle persone anziane, malate o disabili collasserebbe". Il problema, è stato evidenziato, è che la maggior parte dei familiari curanti non svolge un'attività professionale e per questo motivo non beneficeranno delle misure messe a punto dal governo federale nella futura legge tesa a conciliare lavoro e vita familiare. In ogni caso le varie organizzazioni attive nel settore hanno ribadito l'urgenza di misure di aiuto specifiche a sostegno delle persone che si occupano di familiari bisognosi.