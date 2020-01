Sullo sfondo resta naturalmente l'inchiesta penale in corso a carico dell'infermiere 45enne, in carcere da 13 mesi e indagato per omicidio intenzionale, subordinatamente omicidio colposo, lesioni gravi, coazione, lesioni semplici e vie di fatto reiterate.

Il quintetto, che non risulta indagato dalla Procura cantonale, si sarebbe reso protagonista di uso improprio di servizi di messaggistica istantanea, in particolare con lo scambio su Whatsapp di foto e video di pazienti, anche in stato terminale, corredati con commenti denigratori. Comportamenti ritenuti "incompatibili con gli standard comportamentali ed etici" dell'Ente ospedaliero cantonale.

Una sconcertante vicenda che coinvolge, come è stato riferito in conferenza stampa, marginalmente e con responsabilità differenziate, anche cinque altri operatori sanitari per i quali la direzione del Beata Vergine ha disposto provvedimenti sanzionatori, in particolare due licenziamenti e tre ammonimenti.

