San Gallo: in 20 mila assistono a vittoria sulla Marktplatz

Keystone-SDA

Circa 20'000 tifosi hanno assistito oggi sui maxi-schermi installati alla Marktplatz di San Gallo alla vittoria della Coppa Svizzera da parte della loro squadra.

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(Keystone-ATS) I bianco-verdi hanno sconfitto lo Stade Lausanne-Ouchy 3-0, nonostante l’espulsione del portiere sangallese Lukas Watkowiak al 44° minuto.

Dopo il fischio finale, in città è esplosa una gioia incontenibile. I festeggiamenti sono destinati a durare a lungo: il Comune ha infatti autorizzato una notte di festa libera.

Diverse strade del centro sono chiuse al traffico. Con l’arrivo della squadra atteso in serata, la polizia stima una presenza fino a 60’000 persone tra strade e vicoli, secondo quanto dichiarato a Keystone-ATS.