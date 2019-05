Su un punto, invece, gli esperti sono tutti d’accordo: la mammografia di screening comporta dei rischi che le donne devono conoscere. Tanto che per il Cantone la decisione di partecipare al programma deve essere “libera e consapevole”. Però: come si fa a prendere una decisione del genere se non sei un medico? E le donne ricevono informazioni corrette?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Una mammografia ti salverà? Patti Chiari, RSI 28 aprile 2019 - 13:00 Mammografia di screening per la diagnosi precoce del tumore al seno. Dal 2014 il Cantone la offre a tutte le donne a partire dai 50 anni. Un programma di salute pubblica che, secondo i promotori, aumenterebbe le “probabilità di sopravvivenza”. Ma è proprio vero? L'approfondimento di Patti Chiari. Sul tema la controversia scientifica è aperta: illustri ricercatori sostengono, infatti, che la mammografia di massa porterebbe più danni che benefici. Su un punto, invece, gli esperti sono tutti d’accordo: la mammografia di screening comporta dei rischi che le donne devono conoscere. Tanto che per il Cantone la decisione di partecipare al programma deve essere “libera e consapevole”. Però: come si fa a prendere una decisione del genere se non sei un medico? E le donne ricevono informazioni corrette? Patti Chiari racconta benefici, pericoli e dubbi della mammografia di massa dai 50 anni. E ha mandato una “inviata speciale” a scoprire cosa gli specialisti ticinesi consiglino ad una donna giovane e sana. Proporranno anche lei di fare una mammografia? Nello studio di Patti chiari due oncologi di caratura: la dottoressa Olivia Pagani (EOC) ed il professore emerito inglese Michael Baum.