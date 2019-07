Ad alcuni bambini il personale medico insegna inoltre l'auto-ipnosi, per poter gestire autonomamente la malattia. È per esempio il caso della piccola Anya che ormai riesce da sola a far sparire il mal di pancia che la tormentava da sei anni.

Ipnosi terapeutica per bambini, ottimi risultati a Ginevra 15 luglio 2019 - 21:04 L'ipnosi terapeutica è praticata da tempo, ma da un anno l'Ospedale universitario di Ginevra (Hug) la propone sistematicamente come metodo di trattamento per i bambini, con ottimi risultati. È una pratica sempre più diffusa, è richiesta dalle famiglie dei giovani pazienti e sempre più utilizzata dai medici. Si tratta dell'ipnosi terapeutica. In un anno a Ginevra sono state formate una sessantina di persone tra medici, fisioterapisti e infermieri nell'ambito di un progetto lanciato dall'Hug in collaborazione con la fondazione Children Action. Superare il dolore L'ipnosi può aiutare a calmare ansia e dolori. Pratiche invasive come la puntura lombare, avevano insuccesso nel 30% dei casi. Con l'ipnosi, la maggior parte ha ora successo, senza dolore né lacrime. Ad alcuni bambini il personale medico insegna inoltre l'auto-ipnosi, per poter gestire autonomamente la malattia. È per esempio il caso della piccola Anya che ormai riesce da sola a far sparire il mal di pancia che la tormentava da sei anni.