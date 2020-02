Circa 250 persone tra cui 70 tra medici e infermieri a contatto con i malati lombardi sono stati messi in isolamento il tempo necessario per svolgere dei test.

Le scuole sono chiuse anche Cremona sabato, mentre dei treni sono stati bloccati alla stazione di Milano e Lecce venerdì sera per far scendere i passeggeri che presentavano dei sintomi influenzali.

Quest'ondata di contaminazioni ha spinto le autorità a prendere misure drastiche. Bar, scuole, chiese e stadi di una decina di comuni del Nord Italia saranno chiusi per almeno una settimana. La misura tocca anche le biblioteche, i municipi, i negozi. Numerosi eventi organizzati per il Carnevale sono stati annullati.

L'Italia diventa così il paese europeo più toccato dall'epidemia di polmonite virale iniziata in Cina in dicembre. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che il dilemma è capire come queste persone che non sono state in Cina né hanno avuto contatti con persone venute dal paese asiatico abbiano potuto ammalarsi.

Ambedue le vittime erano ricoverate da una decina di giorni per altre ragioni ma tutt'e due sono risultate positive al coronavirus. In totale sono ormai una trentina i casi di contaminazione in Italia di cui 16 in Lombardia, attorno al focolaio individuato a Codogno, vicino a Lodi. I primi tre casi erano stati registrati a Roma.

Salute pubblica Due morti per covid-2019 in Italia

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Due morti per covid-2019 in Italia 22 febbraio 2020 - 13:10 L'Italia è il primo paese europeo a registrare dei casi mortali di covid-2019, il coronavirus scoperto a Wuhan, in Cina, alla fine dello scorso anno. Le vittime sono un 78enne residente nel Veneto e di una anziana della Lombardia. Ambedue le vittime erano ricoverate da una decina di giorni per altre ragioni ma tutt'e due sono risultate positive al coronavirus. In totale sono ormai una trentina i casi di contaminazione in Italia di cui 16 in Lombardia, attorno al focolaio individuato a Codogno, vicino a Lodi. I primi tre casi erano stati registrati a Roma. L'Italia diventa così il paese europeo più toccato dall'epidemia di polmonite virale iniziata in Cina in dicembre. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che il dilemma è capire come queste persone che non sono state in Cina né hanno avuto contatti con persone venute dal paese asiatico abbiano potuto ammalarsi. Quest'ondata di contaminazioni ha spinto le autorità a prendere misure drastiche. Bar, scuole, chiese e stadi di una decina di comuni del Nord Italia saranno chiusi per almeno una settimana. La misura tocca anche le biblioteche, i municipi, i negozi. Numerosi eventi organizzati per il Carnevale sono stati annullati. Le scuole sono chiuse anche Cremona sabato, mentre dei treni sono stati bloccati alla stazione di Milano e Lecce venerdì sera per far scendere i passeggeri che presentavano dei sintomi influenzali. Nella zona di Codogno circa 50'000 persone sono state pregate di restare a casa. Il premier Giuseppe Conte, da Bruxelles, ha assicurato che l'Italia sta applicando tutte le misure di precauzione necessarie. Circa 250 persone tra cui 70 tra medici e infermieri a contatto con i malati lombardi sono stati messi in isolamento il tempo necessario per svolgere dei test. Altri Paesi, eccettuata la Cina, sono a particolarmente toccati. Tra questi la Corea del Sud, con 433 casi, e l'Iran, dove 5 persone sono morte e i casi di contagio sono circa 28. IL servizio del TG della Radiotelevisione svizzera.