Salt: si allungano i tempi per i collegamenti satellitari

Keystone-SDA

Salt non lancerà quest'anno il servizio di collegamento via satellite per i telefoni cellulari.

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il CEO dell’operatore telecom Max Nunziata durante la conferenza stampa di bilancio a Zurigo, spiegando che la collaborazione con la società americana Starlink di Elon Musk prosegue, ma i progressi sono “estremamente lenti”.

Il nodo da sciogliere è la regolamentazione: le attuali frequenze di Salt sono autorizzate solo per l’uso terrestre, mentre per la connessione con i satelliti non esiste ancora un quadro normativo. L’azienda è in contatto con la Commissione federale delle comunicazioni (Comcom) e con l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), che vogliono evitare interferenze e mantenere un allineamento delle regole con i paesi vicini.

Per questo Nunziata scommette sull’anno prossimo. “Punterei più sul 2027 che sul 2026”, dice il dirigente in carica dal giugno 2023. Lo scorso luglio, a Interlaken (BE), Salt aveva testato con successo l’invio di SMS via satellite, senza bisogno di dispositivi o app speciali. La tecnologia non è pensata per video in streaming, ma può rivelarsi fondamentale per le emergenze in zone senza copertura di rete.