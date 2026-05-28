Salt: l’anno parte bene, primo trimestre in crescita

Keystone-SDA

Salt si conferma in crescita: nel primo trimestre l'operatore telecom - numero tre sul mercato elvetico - ha visto i ricavi salire del 6% a 300 milioni di franchi, grazie fra l'altro a un'espansione della clientela e ad aumenti di prezzo.

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(Keystone-ATS) L’utile operativo a livello EBITDAaL (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, nonché al netto degli oneri di leasing) si è attestato a 136 milioni (+13%), ha riferito oggi la società. Non sono stati indicati né il risultato operativo normale, né i profitti netti.

“Gli ottimi risultati del primo trimestre riflettono la coerente attuazione della nostra strategia in un contesto di mercato altamente competitivo”, afferma il CEO Max Nunziata, citato in un comunicato. “Salt sta consolidando la propria posizione, combinando prodotti di alta qualità con prezzi competitivi su tutti gli articoli e i segmenti di mercato”, aggiunge il dirigente con master in ingegneria elettrica al Politecnico federale di Zurigo.

Nata nel 1999 come filiale dell’impresa britannica Orange, di cui aveva anche il nome, Salt è stato il terzo operatore ad aver ricevuto dalle autorità elvetiche una concessione per la telefonia mobile. Nell’aprile 2015 è stata ribattezzata con la nuova ragione sociale di Salt. Oggi l’azienda – che appartiene alla holding francese NJJ Capital del miliardario francese Xavier Niel – conta oltre 1000 dipendenti e gestisce in tutta la Svizzera 1,8 milioni di abbonati alla telefonia mobile e 300’000 clienti della banda larga. La rete mobile di Salt copre il 99,9% della popolazione elvetica.