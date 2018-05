Potranno fra l'altro essere ammirati tesori storici e capolavori del 20esimo secolo, per esempio diamanti che non erano più esposti da anni in Europa. Non mancheranno una serie di conferenze e seminari.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il lusso passa da Ginevra 11 maggio 2018 - 10:24 Ha aperto ieri i battenti la "GemGenève", salone internazionale ginevrino delle pietre preziose e dei gioielli. Primo appuntamento di questo genere, ha attirato 147 espositori. La manifestazione, che si tiene al Palexpo fino a domenica, si definisce "intima e molto selettiva". È stata creata da due esperti ginevrini del ramo, Thomas Faerber e Ronny Totah, ed è aperto sia ai commercianti che ad alcuni acquirenti privati specialmente invitati per l'occasione. Potranno fra l'altro essere ammirati tesori storici e capolavori del 20esimo secolo, per esempio diamanti che non erano più esposti da anni in Europa. Non mancheranno una serie di conferenze e seminari.