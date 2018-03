Un'atmosfera che non rispecchia la ripresa del settore orologiero svizzero, che in gennaio e febbraio ha segnato un aumento delle esportazioni del 12,8% su base annua, a 3,3 miliardi di franchi.

Per questa edizione si punta sulla qualità anziché sulla quantità, ha indicato la direttrice di BaselworldLink esterno Sylvie Ritter. Del resto, "il settore orologiero è in mutazione e subisce un processo di concentrazione che rafforza gli attori importanti", ha osservato in conferenza stampa.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Si apre Baselworld, più piccola e più breve 21 marzo 2018 - 21:20 Il Salone mondiale dell'orologeria e della gioielleria Baselworld si apre giovedì, con il numero di espositori dimezzato e una durata ridotta da otto a sei giorni. Per questa edizione si punta sulla qualità anziché sulla quantità, ha indicato la direttrice di Baselworld Sylvie Ritter. Del resto, "il settore orologiero è in mutazione e subisce un processo di concentrazione che rafforza gli attori importanti", ha osservato in conferenza stampa. Espositori svizzeri: meno della metà Il Salone, che rimarrà aperto fino a martedì 27 ed è il più grande al mondo dedicato agli orologi, conta 700 espositori (contro i 1300 del 2017) di cui 130 svizzeri (contro circa 300). Un'atmosfera che non rispecchia la ripresa del settore orologiero svizzero, che in gennaio e febbraio ha segnato un aumento delle esportazioni del 12,8% su base annua, a 3,3 miliardi di franchi. Ripresa a due cifre? L'intero 2017 è stato caratterizzato dalla ripresa dopo due anni di forte calo, con una progressione nell'export del 2,7%. Interpellati dall'agenzia ats, il presidente della Federazione orologiera svizzera Jean-Daniel Pasche ritiene che il 2018 segnerà una crescita dello stesso ordine di grandezza, mentre François Thiébaud, presidente del comitato degli espositori, spera in una progressione a due cifre.