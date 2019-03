Per la Mark Zero, la guida autonoma, di cui oggi si parla molto sull’esempio di Tesla, è però ancora un sogno lontano. L’architettura del veicolo è stata concepita per consentire una guida autonoma, un’opzione “che però terremo da parte per i modelli futuri”, ha affermato Rea Stark Rajcic alla rivista automobilistica tedesca 'Auto, Motor und Sport'.

La coupé sportiva svizzera non vuole però essere soltanto un veicolo unicamente elettrico. Come spiegano i due costruttori, l’auto è una piattaforma modulabile che si adatta a tutti i sistemi di propulsione, da quelli ibridi a quelli a idrogeno o a benzina.

Dato il suo cognome, Piëch era certo dell’eco che avrebbe suscitato nei media. La sua automobile appare persino sulla copertinaLink esterno della rivista ufficiale del Salone. L’auto sportiva, in gran parte nascosta da una bandiera svizzera e fiancheggiata dai due imprenditori, mostra con orgoglio il suo marchio ‘Made in Switzerland’.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ecco la prima vettura sportiva elettrica svizzera Christian Raaflaub 03 marzo 2019 - 10:15 Suo padre Ferdinand era il ‘patriarca’ del gruppo Volkswagen. Ora Anton Piëch vuole proseguire la tradizione di famiglia nel settore delle quattro ruote. Al Salone dell’auto di Ginevra lancia il prototipo elettrico Piëch Mark Zero, un veicolo sportivo costruito da una ditta svizzera. Nelle vene di Anton Piëch scorre, per così dire, benzina: è figlio dell’ex patron di Volkswagen Ferdinand Piëch e nipote del fondatore di Porsche, Ferdinand Porsche. Con la sua azienda ha però deciso di effettuare una decisa sterzata, abbandonando i carburanti fossili a favore della mobilità sostenibile. Piëch Automotive, con sede a Zurigo e Monaco di Baviera, è una ditta molto giovane. Fondata da Anton Piëch e Rea Stark Rajcic nel 2016, impiega una ventina di dipendenti e collabora con rinomati partner esterni. Complessivamente, sono circa 200 le persone ad essere coinvolte nel progetto. In occasione del Salone dell’automobilismo di Ginevra, dal 7 al 17 marzo, Piëch presenta il suo primo modello, una vettura sportiva elettrica. Dato il suo cognome, Piëch era certo dell’eco che avrebbe suscitato nei media. La sua automobile appare persino sulla copertina della rivista ufficiale del Salone. L’auto sportiva, in gran parte nascosta da una bandiera svizzera e fiancheggiata dai due imprenditori, mostra con orgoglio il suo marchio ‘Made in Switzerland’. Rimanere flessibili La biposto Mark Zero pesa meno di 1'800 kg e la batteria garantisce un’autonomia di 500 km. La coupé sportiva svizzera non vuole però essere soltanto un veicolo unicamente elettrico. Come spiegano i due costruttori, l’auto è una piattaforma modulabile che si adatta a tutti i sistemi di propulsione, da quelli ibridi a quelli a idrogeno o a benzina. Per la Mark Zero, la guida autonoma, di cui oggi si parla molto sull’esempio di Tesla, è però ancora un sogno lontano. L’architettura del veicolo è stata concepita per consentire una guida autonoma, un’opzione “che però terremo da parte per i modelli futuri”, ha affermato Rea Stark Rajcic alla rivista automobilistica tedesca 'Auto, Motor und Sport'.