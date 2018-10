È stato però calcolato che se diventasse legale in tutto il paese, questo porterebbe nelle casse degli Stati benefici per 130 miliardi di dollari oltre a creare oltre un milione di posti di lavoro entro il 2025.

A livello federale, però, è ancora considerata illegale e, dal mercato messo in piedi nei singoli Stati, Washington legalmente non può ottenere nessun beneficio.

Benefica o nociva? Sicuramente redditizia, ma legalmente in una zona grigia. La marijuana continua a creare dibattere negli Stati Uniti dopo che in gennaio la California ne ha legalizzato l'uso a scopo ricreativo.

Il consumo di marijuana a scopo ricreativo è stato legalizzato in otto Stati negli USA mentre in 31 è permesso il suo utilizzo per scopi medici. In occasione del salone mondiale della canapa a Los Angeles, la Radiotelevisione svizzera fa il punto della situazione.

