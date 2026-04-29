Südostbahn: nuovo record di passeggeri nel 2025

Keystone-SDA

Nuovo record di frequentazione nel 2025 per Südostbahn, compagnia ferroviaria con sede a San Gallo. I passeggeri sono stati 32,8 milioni, un dato che rappresenta un incremento di 700'000 unità su base annua, si legge in un comunicato odierno.

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(Keystone-ATS) Sempre per l’esercizio dell’anno scorso, la compagnia ha messo a segno un utile di 5,3 milioni di franchi. La cifra è influenzata da un effetto straordinario legato a trasferimenti di proprietà immobiliare. Senza tale fattore, l’utile sarebbe stato di 13,2 milioni.

Südostbahn è attiva con linee fra Lucerna e San Gallo, e in Ticino è nota soprattutto per la tratta sulla vecchia linea del San Gottardo.