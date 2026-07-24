Russia: in fiamme il magazzino Wildberries di San Pietroburgo

Keystone-SDA

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Il magazzino di Wildberries - il più grande rivenditore in linea della Russia - di San Pietroburgo, nella Russia europea settentrionale, è in fiamme a seguito di un attacco con droni, riporta l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform.

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(Keystone-ATS) “Il magazzino di Wildberries di San Pietroburgo è stato attaccato e sta bruciando nella regione di Leningrado questa mattina”. I residenti di San Pietroburgo e della regione hanno riportato esplosioni, e il governatore ha scritto a proposito di droni abbattuti. Successivamente, è scoppiato un grande incendio. Questo magazzino si trova appena fuori dai confini amministrativi di San Pietroburgo ed è spesso chiamato “magazzino Wildberries di San Pietroburgo” perché serve la città.

Un altro magazzino dell’azienda è stato colpito a Simferopol, in Crimea, riferisce la stessa agenzia. Oltre a Simferopol, esplosioni sono state udite a Sudak, Evpatoria, Sebastopoli e in altre città della penisola.

Zelensky vedrà Trump il 28 luglio

Sempre secondo quanto riportato da Ukrinform, che cita ambienti diplomatici, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente statunitense Donald Trump durante la sua visita in America la prossima settimana.

“La visita di Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti è prevista per il 28 luglio. Nell’ambito del viaggio, il presidente dell’Ucraina parteciperà ai funerali del senatore Lindsey Graham (repubblicano della Carolina el Sud) e incontrerà direttamente il presidente Donald Trump”.

Come riportato da Ukrinform, Zelensky ha affermato che un incontro trilaterale tra i rappresentanti di Ucraina, Stati Uniti e Russia dovrebbe tenersi entro l’autunno.

Intanto la deputata repubblicana della Florida Anna Paulina Luna ha indicato all’agenzia di stampa ufficiale russa Tass che una delegazione di parlamentari statunitensi visiterà la Russia in autunno o in inverno per discutere con le controparti russe di questioni commerciali e di pace, nonché di come ricostruire i rapporti.

“Ci sarà un gruppo in arrivo tra l’autunno e l’inverno. Non posso fornire date precise per motivi di sicurezza, ma il viaggio è sicuramente in programma. Saremo lì”, ha affermato. Alla domanda su quali argomenti i parlamentari statunitensi intendessero discutere, la deputata ha risposto: “Pace, commercio e, onestamente, il ristabilimento delle relazioni”.