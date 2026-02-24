Russia: “Londra e Parigi vogliono fornire armi nucleari a Kiev”

I servizi segreti esterni russi (Svr) ritengono che, in violazione del Trattato di non proliferazione nucleare, "Gran Bretagna e Francia vogliano fornire armi nucleari all'Ucraina". È quanto contenuto in una nota pubblicata oggi dall'ufficio stampa dello stesso Svr.

(Keystone-ATS) Mosca fornirà agli USA le informazioni sul piano. “Gli americani – ha detto Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin – saranno informati di tutto, naturalmente. Questa informazione agli americani arriverà, gliela faremo arrivare”.

Ushakov parlava in un’intervista alla televisione russa, ripresa dall’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. Alla domanda se questo cambierà la posizione della Russia, il consigliere presidenziale ha risposto: “Certamente, ne parleremo appositamente con gli americani”.

Da parte sua il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha condannato i presunti piani di Parigi e Londra, affermando che “rasentano la follia”. Anche la portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, ha commentato la notizia, dichiarando che “i tentativi di fornire armi atomiche all’Ucraina sono categoricamente inaccettabili”.

GB nega i piani

Il governo britannico di Keir Starmer nega categoricamente le accuse dei servizi segreti di Mosca. Accuse bollate come “menzogne” da un portavoce di Downing Street che aggiunge: “Si tratta solo di un plateale tentativo di Vladimir Putin di distrarre l’opinione pubblica internazionale dalle sue azioni efferate in Ucraina. Non c’è un briciolo di verità in queste affermazioni”.

Il portavoce ha invece sottolineato le parole odierne del primo ministro Starmer che, nel quarto anniversario della guerra, “ha reso omaggio all’incredibile resistenza del popolo ucraino” assicurando che il Regno continuerà a sostenere “gli sforzi per una pace giusta e duratura”.