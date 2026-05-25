Rubio: possibile un accordo con l’Iran già oggi

Keystone-SDA

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi "oggi stesso".

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(Keystone-ATS) “Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, non darei troppa importanza alla cosa”, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale.

“Abbiamo sul tavolo – ha detto Rubio – quella che credo sia una proposta piuttosto solida in termini di capacità di aprire gli stretti, di farli aprire. Ha molto sostegno nel Golfo… ogni Paese con cui ne abbiamo parlato capisce che non è solo molto ragionevole, ma è la cosa giusta da fare per il mondo”.

Rubio ha anche espresso fiducia nel fatto che l’Iran “avvierà un negoziato molto reale, significativo e a tempo limitato sulla questione nucleare”. Il Segretario di Stato Usa ha parlato con i giornalisti prima della prossima tappa della sua visita in India, che lo vedrà recarsi ad Agra, la città settentrionale famosa per il Taj Mahal.

Le dichiarazioni di Rubio sono arrivate dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ridimensionato le aspettative di un accordo, affermando ieri di aver detto ai suoi negoziatori di non “affrettarsi”. “Non ha fretta, non farà un cattivo accordo, il presidente non farà un cattivo accordo”, ha detto Rubio a proposito di Trump.