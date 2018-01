Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Rapina con sequestro di persone 12 gennaio 2018 - 18:01 Sei individui hanno preso in ostaggio questa mattina all'alba la famiglia di uno dei direttori dell'impresa Cendror di La Chaux-de-Fonds (canton Neuchâtel). Hanno poi costretto il padre a consegnare una quantità imprecisata di oro. La famiglia è stata ritrovata sana e salva, mentre il gruppo di malviventi è tuttora latitante. Gli individui si sono presentati in casa del direttore, dove hanno minacciato il padre di famiglia, la moglie e il figlio. Hanno successivamente obbligato l'uomo a recarsi alla sede dell'impresa, dove si sono fatti consegnare "una certa quantità di oro", indica la polizia cantonale neocastellana. L'ammontare della refurtiva non è ancora noto. Il padre di famiglia è poi stato costretto a recarsi in un altro posto, dove si trovavano i malviventi e i loro ostaggi. La famiglia è stata abbandonata poco dopo nella zona di Biaufond (nel vicino canton Giura), sul confine francese, dove è stata ritrovata sana e salva. I rapinatori, dal canto loro, sono fuggiti in direzione della Francia: la gendarmeria nazionale ha organizzato un vasto dispositivo di ricerca, che finora non ha dato esito. Informata da un dipendente della Cendror, la polizia neocastellana ha attivato anch'essa un dispositivo che ha coinvolto una settantina di agenti, un elicottero e cani poliziotto. La Cendror, azienda specializzata nel settore del recupero di metalli preziosi, aveva già subito una rapina nel 2011, quando quattro malviventi avevano sequestrato undici dipendenti, costringendoli ad aprire le casseforti. All'epoca la refurtiva (costituita da lingotti d'oro, di platino e di palladio) era stata stimata ad oltre 5,4 milioni di franchi. Alcuni autori di questo colpo sono stati identificati e arrestati. Uno è stato giudicato in Francia.