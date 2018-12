Diritto d'autore

Memorie di un re dei paparazzi 23 novembre 2018 - 09:35 Uscirà a giorni un libro di memorie e immagini del fotografo statunitense Ron Galella. Alcune delle sue immagini di VIP sono diventate icone. La Radiotelevisione svizzera lo ha incontrato nella sua casa-studio di New York. Nato nel Bronx da una famiglia di origini italiane, il "paparazzo" Ron Galella è stato un pioniere del suo genere ha rincorso dagli anni '60 tutte le celebrità che ha potuto, con lo scopo di immortalarne la spontaneità. Le sue immagini -ne ha scattate oltre 3 milioni in 50 anni di carriera- sono apparse su molte testate giornalistiche e talora sono esposte nei musei. L'intervista a Ron Galella è stata trasmessa dal TG della Radiotelevisione svizzera RSI. + Scheda di presentazione del libro 'Shooting stars'