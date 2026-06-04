Romania: Eugen Tomac nominato primo ministro

Keystone-SDA

Il presidente rumeno Nicușor Dan ha nominato primo ministro Eugen Tomac - leader del Partito del movimento popolare (PMP) ed eurodeputato -, un mese dopo la destituzione del liberale Ilie Bolojan, sfiduciato dai suoi ex alleati socialdemocratici e di estrema destra.

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(Keystone-ATS) “Dato che i partiti non riescono a raggiungere un accordo, l’unica soluzione possibile è nominare un primo ministro indipendente dai partiti rappresentati in parlamento – spiega Dan – capace di guidare la Romania nella direzione desiderata dal popolo rumeno”.

Il presidente rumeno ha poi aggiunto che “ciò significa una posizione filo-occidentale” e “il mantenimento della stabilità finanziaria”. Tomac proporrà un “governo tecnico, non politico”, ha aggiunto Dan.