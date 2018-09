Con gli altri membri storici del gruppo Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts sforna successi diventati dei classici come "Satisfaction", "Jumpin Jack Flash", "Simpathy for the devil" e"Paint It Black". La filosofia è quella del sesso droga e rock and roll a cui però gli Stones pagano il prezzo altissimo della morte prematura per overdose di Brian Jones.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Jagger, l'icona del rock, compie 75 anni 26 luglio 2018 - 17:03 Il 26 luglio 1943, nasceva a Dartford, in Inghilterra, una leggenda del rock mondiale: Mick Jagger. Il sodalizio artistico di Jagger con Keith Richards ha dato vita a uno delle rock band più significative della storia della musica, i Rolling Stones. Tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta gli Stones rappresentano l'altra faccia dei Beatles quella più ribelle e trasgressiva. Jagger è un vero animale da palcoscenico, sensuale, carismatico, seduttivo. Con gli altri membri storici del gruppo Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts sforna successi diventati dei classici come "Satisfaction", "Jumpin Jack Flash", "Simpathy for the devil" e"Paint It Black". La filosofia è quella del sesso droga e rock and roll a cui però gli Stones pagano il prezzo altissimo della morte prematura per overdose di Brian Jones.