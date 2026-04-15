Rogo al St. Jakob-Park, fiamme scaturite dalla sauna

Keystone-SDA

L'incendio scoppiato venerdì sera all'interno dello stadio St. Jakob-Park ha avuto origine nel locale sauna. Lo indica oggi in un comunicato il FC Basilea, secondo il quale l'area che include gli spogliatoi non sarà più accessibile fino al termine della stagione.

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(Keystone-ATS) Secondo le prime valutazioni degli specialisti e degli assicuratori, il rogo ha provocato un danno totale ai locali che, oltre agli spogliatoi, ospitano le docce, l’area fisioterapia e i magazzini per lo stoccaggio del materiale da gioco.

L’area interessata, che si trova nel seminterrato dello stadio appare ricoperta da una grossa quantità di fuliggine tossica, come testimoniano le immagini pubblicate dalla società calcistica renana sul proprio sito internet. Anche le cabine dedicate alle squadre ospiti e quelle degli arbitri risultano gravemente danneggiate dalle fiamme.

L’impianto antincendio e il rapido intervento dei pompieri hanno evitato la completa distruzione dell’area sotterranea, sottolinea il club, che intende ora trovare una soluzione temporanea per garantire lo svolgimento delle ultime tre partite casalinghe della stagione.

L’incendio, divampato venerdì sera attorno alle 21:15, non ha causato feriti. A seguito dell’incidente, la squadra renana – orfana del suo materiale medico e da gioco – aveva chiesto alla Swiss Football League (SFL) – e poi ottenuto – il rinvio della partita in calendario sabato sera contro la compagine del Thun.