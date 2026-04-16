Roche: punta sulla diagnostica, mezzo miliardo per società Usa

Keystone-SDA

Roche rafforza la sua presenza nel settore della diagnostica: il colosso farmaceutico renano rileva la società americana Saga Diagnostics.

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(Keystone-ATS) L’operazione ha un valore massimo di 595 milioni di dollari (466 milioni di franchi), inclusi i pagamenti legati al raggiungimento di traguardi commerciali e regolatori.

Con l’acquisizione la società elvetica si assicura anche i diritti sulla piattaforma di test Pathlight, uno strumento per il rilevamento della malattia molecolare residua (MRD) basato su campioni tumorali, si legge in un comunicato odierno. La piattaforma andrà a integrare il portafoglio di monitoraggio di Foundation Medicine Inc., entità indipendente controllata da Roche.

La transazione è ancora soggetta al soddisfacimento di diverse condizioni contrattuali, ma dovrebbe concludersi entro il terzo trimestre del 2026, precisa il gruppo.

Oggi in borsa il buono di partecipazione di Roche (è questo il valore di riferimento, non l’azione al portatore: ha di recente sostituito il buono di godimento) scende dell’1%, in un mercato generalmente orientato a un lieve ribasso. Negativa, nella misura del 4%, è anche la performance dall’inizio dell’anno, mentre sull’arco di dodici mesi si registra un +23%.