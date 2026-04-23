Roche: fatturato in calo nel primo trimestre
Il colosso farmaceutico Roche ha registrato nei primi tre mesi dell'anno un fatturato di 14,72 miliardi di franchi, in calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Al netto degli effetti valutari la multinazionale con sede a Basilea segnala una crescita del 6%.
(Keystone-ATS) La divisione principale, Pharmaceuticals, ha generato ricavi per 11,47 miliardi di franchi, in flessione del 4%, mentre il comparto Diagnostics ha registrato una contrazione più marcata, pari al 7%, fermandosi a 3,25 miliardi.
I risultati si sono rivelati inferiori alle attese degli analisti interpellati dall’agenzia economica AWP, che prevedevano un fatturato complessivo di 14,84 miliardi, di cui 11,44 miliardi per Pharmaceuticals e 3,32 miliardi per Diagnostics.
Per l’intero esercizio, la direzione conferma la previsione di crescita attorno al 5% a tassi di cambio costanti, insieme a un incremento di poco inferiore al 10% dell’utile per azione. Gli azionisti possono inoltre attendersi un ulteriore aumento della remunerazione dei loro titoli.
Roche, che non nasconde le proprie ambizioni di espansione negli Stati Uniti, ha inoltre annunciato di aver introdotto una novità nella propria contabilità: il gruppo comunica ora anche l’andamento delle vendite in dollari.